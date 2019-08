Per la difesa della Salernitana si facevano nomi di esperienza come Raikovic, e Capuano, oltre a Dermaku che il Parma lo ha dichiarato incedibile.

Alla fine la dirigenza granata ha deciso di puntare sempre di più sulla linea verde. La Salernitana ha perfezionato il prestito del difensore centrale Pierluigi Pinto classe ’98 della Fiorentina.

La carriera di Pierluigi Pinto

Nasce a Brindisi il 22 settembre 1998, ha iniziato nella Fiorentina primavera a scoprirlo è stato il DS Pantaleo Corvino. Questa estate i viola lo hanno mandato in prestito in un’altra squadra Toscana l’ Arezzo. Con gli amaranto disputa la prima stagione nei professionisti dove fin da subito diventa titolare collezionando 37 presenze di cui ben 36 dal primo minuto, è stato sostituto in una sola circostanza, non ha segnato alcuna rete.

Caratteristiche di Pinto

È un difensore centrale il suo piede preferito è il sinistro, sa adattarsi anche come terzino, è un giovane molto valido che in campo ci mette tanta grinta, bravo negli interventi difensivi ha un grande futuro davanti a sé la Salernitana ha deciso di puntare su questo giovane

che ha voglia di imporsi anche in una categoria superiore, all’occorrenza può essere anche vice di Jaroszynski. La Salernitana lo ha preso per chiudere al più presto la questione difensiva dato che Giampiero Ventura ha espresso la sua richiesta di avere in rosa due difensori il primo è Pierluigi Pinto. L’idea è di consegnare a Ventura una squadra giovane e sbarazzina per provare a fare un campionato importante e soprattutto far divertire i tifosi granata dopo anni difficili.