Sampdoria-Milan: ultima in casa per i blucerchiati

Sampdoria-Milan sarà l’ultima di campionato in casa per i blucerchiati (stadio“Ferraris” h. 19,30). In difesa, Ranieri potrà contare sulla disponibilità di Colley che ha scontato la squalifica e affiancherà Yoshida e Tonelli; in dubbio Bereszynski. Quest’ultima indisponibilità potrebbe indurre il tecnico a cambiare modulo, schierando un centrocampo a 5 con Depaoli e Augello ai lati e Vieira, Linetty e Jankto in mezzo; non ci saranno Ekdal, infortunato, e Thorsby, squalificato. In avanti, probabile coppia Quagliarella-Ramirez anche a causa delle precarie condizioni fisiche di Gabbiadini e Bonazzoli.

Qui Milan:

In difesa scelte quasi obbligate per Pioli: non saranno del match causa infortunio sia Romagnoli che Conti. Sulla destra si piazzerà Calabria, Gabbia invece coprirà il posto di centrale al fianco del danese Kjaer.

Rientro tra i titolari per Teo Hernandez: il francese riprende possesso della corsia mancina, dopo aver scontato la squalifica nel turno precedente di campionato.

Confermatissimi a centrocampo, Kessié e Bennacer che stazioneranno davanti alla difesa.

I tre trequartisti saranno Rebic, Calhanoglu e Saelemaekers; pronto a subentrare dalla ripresa lo spagnolo Castillejo, ormai completamente recuperato.

Davanti, invece, un solo nome, Zlatan Ibrahimovic.

Le probabili formazioni

Sampdoria (3-5-2): Audero; Tonelli, Colley, Yoshida; Depaoli,; Jankto, Vieira, Linetty, Augello; Quagliarella, Ramirez. Allenatore: Ranieri.

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli.