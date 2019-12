SAN GIORGIO – AFRAGOLESE

Partita rinviata causa maltempo

Questo il comunicato del C.R. Campania

🔵🔴 CAUSA MALTEMPO PARTITE ODIERNE RINVIATE FINO ALLE 12.30 🔴🔵

🔊RINVIO DELLE GARE DEI CAMPIONATI DILETTANTISTICI (REGIONALI E PROVINCIALI), DI DOMENICA 22 DICEMBRE 2019 FINO ALLE ORE 12.30

Il C.R. Campania,

– preso atto che le condizioni climatiche che attualmente stanno interessando tutta la Campania hanno subito un notevole e drastico peggioramento e che rendono molte strade intransitabili o comunque impercorribili con notevoli rischi e difficoltà, compreso la difficoltà dei collegamenti marittimi con le isole del golfo;

– considerato che in primo luogo bisogna tutelare e salvaguardare la sicurezza di tutti gli addetti ai lavori e la regolarità delle competizioni;

– considerato, altresì, che la Protezione Civile ha previsto che tali condizioni dovrebbero perdurare per la mattinata odierna;

– ha determinato, il rinvio di tutte le gare dei Campionati dilettantistici (di Calcio a Undici, Calcio a Cinque) Regionali (Calcio a 11: Eccellenza, Prima Categoria, Seconda Categoria, Under 19 Èlite, Under 19; Calcio a Cinque: Serie C2, Serie D, Under 21, Under 19 Èlite e Under 19) e Provinciali (Terza Categoria ed altri) in programma oggi, domenica 22 dicembre 2019 fino alle ORE 12.30, organizzate nell’ambito del C.R. Campania medesimo e delle Delegazioni Provinciali della Campania.

Restano confermate le gare in programma oggi, domenica 22 dicembre 2019 ad orario federale ed orario in notturna e domani, lunedì 23 dicembre 2019, salvo ulteriori comunicazioni.

Le predette gare rinviate, unitamente a quelle non disputate nella giornata di ieri, sabato 21 dicembre, saranno recuperate sabato 28 e domenica 29 dicembre prossimi.