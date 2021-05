La Lazio ospita il Parma nella cornice dell’Olimpico di Roma per la trentaseiesima giornata di Serie A. Lazio cerca tre punti importanti per riprendersi dalla sconfitta contro la Fiorentina (2-0); il Parma è già fuori dalla massima competizione e vuole lasciare la Serie A con onore. Biancocelesti possono ancora sperare in un posto in Europa, almeno in Europa League, aspettando il risultato della Juventus, che mercole sarà impegnata contro il Sassuolo. Nella Lazio torna Farias dopo un turno di squalifica; da valutare le condizioni di Caicedo. Parma gioca col 4-3-3 con attacco a composto da Gervinho, Cornelius e Brunetta.

Lazio-Parma, probabili formazioni

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile

Indisponibili: Escalante, Caicedo

Squalificati: Lucas Leiva, Pereira

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Bruno Alves, Dierckx, Gagliolo; Kucka, Kurtic, Hernani; Brunetta, Cornelius, Gervinho

Indisponibili: Karamoh, Mihaila, Iacoponi, Man, Cyprien, Pezzella, Brugman, Zirkzee, Nicolussi Caviglia, Inglese

Squalificati: –