Napoli-Milan torna ad essere una sfida da vertice in Italia e pochi se lo aspettavano. Tifosi di Napoli e Milan inclusi. Soprattutto dopo il passaggio ai gironi di Europa League conquistato all’ultimo secondo. E’ vero, Siamo solo all’ottava partita, ma le due squadre stanno proseguendo l’ottima striscia di risultati post-lockdown. Striscia che valse la conquista della Coppa Italia per gli azzurri. Mentre per i rossoneri una lunga cavalcata che però poi non è servita ad evitare i preliminari d’Europa League (proprio a causa della vittoria dei partenopei in Coppa). Test importante per gli uomini di Gattuso, finora raramente messi sotto sul piano del gioco ed usciti sconfitti in campionato solo nel match col Sassuolo in una gara con tante occasioni sprecate e praticamente zero concesse fino al rigore.

Milan che viene da una striscia non proprio positiva. Doppio pareggio contro Verona ed Udinese (quest’ultimo molto sofferto) ed una inaspettata sconfitta casalinga in Europa League contro il Lille. Ma, non avendo molti nazionali, la squadra di Pioli si presenterà al San Paolo in condizioni migliori rispetto agli uomini di Gattuso.

Gattuso dovrà rinunciare ad Osimhen (infortunato), Hysaj e Rrahmani (risultati positivi, con l’albanese ferma ancora fuori dall’Italia) e probabilmente non rischierà Ospina (dolore alla coscia destra) lanciando Meret dal primo minuto. Con il recupero di Bakayoko, in coppia con Fabian, non rinuncerà al 4-2-3-1 e il dubbio di formazione è uno: Elmas da sottopunta, nel terzetto con Insigne e Politano dietro Mertens, oppure la carta Lozano centralmente, l’unico che per caratteristiche si avvicina ad Osimhen.

Nessun dubbio per Pioli (che non sarà al San Paolo, come il suo vice, lasciando la vetrina a Bonera). Out Leao, tornato con un infortunio dalla nazionale, e quindi spazio al rientrante Rebic nel terzetto con Calhanoglu e Saelemaekers dietro Ibrahimovic.

Di seguito le probabili formazioni: Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Bakayoko; Politano, Mertens, Insigne; Lozano.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.