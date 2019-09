Con la vittoria sul campo del Venezia, il Chievo di Michele Marcolini trova la prima vittoria in Serie B dopo 12 anni di assenza dal torneo cadetto. L’ultimo successo era arrivato nella disgraziata scorsa stagione in casa della Lazio.

Del resto, il match tra lagunari e clivensi è tornato ieri dopo 17 anni. Si era in Serie A: era il Venezia di Zamparini – ultimo a fine stagione nell’ultimo torneo di massima Serie disputato e col patron prossimo a passare al Palermo – e l’ultimo confronto era terminato 1-1.

E’ tornato al gol in Serie B il talento puro di Emanuele Giaccherini. L’ex Juventus – dopo tanta Serie A ed una parentesi in Premier League – è tornato in Serie B.

L’ultima segnatura nella seconda serie del nostro calcio è arrivata 9 anni fa col Cesena – stagione culminata con la promozione in A – contro il Padova. Ieri il giocatore – poi infortunato – ha mostrato freddezza allo scadere del primo tempo su assist di Meggiorini per l’1-0. Peccato abbia poi dovuto abbandonare il campo per infortunio.

