Finisce con un pareggio la partita tra Spal e Atalanta. Entrambe le squadre infatti hanno dimostrato di saper esprimere un buon calcio,annullandosi a vicenda e trovando nelle palle inattive la chiave per sbloccare il match.

Inizia subito forte la Spal che sfiora il vantaggio con Grassi,ottima incursione dentro l’area avversaria ma grande risposta da parte di Berisha. Atalanta che risponde timidamente e prova a rendersi pericolosa ma Petagna sembra davvero non essere in giornata e la Dea fatica ad entrare in partita. Ci prova Gomez al 26’ ma il suo destro finisce sul palo. La Spal non si lascia intimorire dal legno colpito dall’argentino e nel finale di tempo grazie allo stacco di Tiago Cionek si porta in vantaggio. 1-0 dunque il parziale con i padroni di casa capaci di interpretare meglio la partita e mettere più intensità nel gioco. Al rientro dagli spogliatoi Gasperini sostituisce uno spento Petagna con Cornelius. Gara che inizia con un’Atalanta arrembante,è infatti il papu Gomez a mettere in difficoltà Meret con un potente destro,ottima la risposta del portiere classe 97. Reazione Spal che arriva al 18’ con Viviani ma il suo tiro si stoppa sulla traversa. Passano i minuti e aumenta l’intensità,al 33’ ingenuità di Costa che atterra Gomez in area. Calcio di rigore trasformato da De Roon che fissa il punteggio di nuovo in parità. Nel finale assedio Spal con contatto dubbio tra Masiello e Paloschi in area Atalanta,rigore che poteva starci ma che non viene concesso.

Al termine della partita entrambe le squadre raccolgono un punto che serve a poco ma che conferma ancora una volta quanto di buono fatto dalle due squadre.

SPAL: Meret 6,5; Cionek 6,5, Salamon 6,5, Felipe 6,5; Lazzari 7, Kurtic 6, Viviani 6,5 (76′ Everton Luiz SV), Grassi 6, Costa 5,5; Paloschi 5,5 (93′ Floccari), Antenucci 6.

ATALANTA: Berisha 6; Mancini 6, Palomino 5,5 (68′ Barrow 6,5), Masiello 6; Hateboer 6, Freuler 6, de Roon 6,5, Gosens 6; Cristante 5,5; Petagna 5,5 (46′ Cornelius 6), Gomez 6,5 (91′ Toloi SV).