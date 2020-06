Spal-Cagliari con la vittoria dei cagliaritani

Nella giornata di ieri, martedì 23.06. alle ore 19.30 nello Stadio “Paolo Mazza” di Ferrara si è disputata la 27^ giornata del Campionato. La gara Spal-Cagliari finisce anche questa volta con una sconfitta (la 19^) per i biancazzurri. Erano vicini con due azioni al vantaggio, ma proprio alla fine (93° minuto) con un gol di Simeone la partita è finita (0-1).

Il portiere spallino Karlo Letica ha fatto il suo debutto, con spunti positivo per la sua prestazione personale, con super parata su una punizione di Rog. Mister Di Biagio amareggiato a fine gara, ma non molla: “Ora la situazione resta difficile ma nulla è perduto: ci proveremo fino all’ultimo”. Spirito giusto direi, ma basterà per la salvezza? Chi può dirlo, lo vedremo più avanti…

Cronaca: 4′ Corner spallino, palla in area sul primo palo, intercettata da Vicari che di tacco manda sull’esterno della rete. 27′ Calcio di punizione di Rog, a sinistra sulla linea di fondo ma al limite dell’area. Tiro rasoterra velenoso che passa sotto la barriera e che Letica blocca sulla linea con un riflesso eccellente.

46′ Gran verticalizzazione di Valdifiori per Petagna, che smorza di petto per il “rimorchio” di Strefezza, il cui esterno destro vola non troppo alto dalla traversa di Olsen. 59′ Petagna prova imitare il Cholito Simeone, pure il suo tiro è senza forza. 82′ Angolo per i sardi, Joao Pedro anticipa tutti sullo stacco, pure Letica è sorpreso, ma la sfera termina sopra la traversa.

84′ Ocasionissima per la Spal. Su cambio fronte la sfera arriva a sinistra, splendido Fares a calciare di prima in mezzo all’area. Cerri arriva dal limite dell’area piccola ma centra in pieno Olsen. La palla finisce a centroarea e Petagna, tutto solo, spara di collo destro altissimo. Una gemma da non sprecare!

93′ Rog conclude dalla distanza, Letica ci arriva e respinge sulla destra. Il più lesto è Joao Pedro che scodella in area per il liberissimo Simeone che tocca comodo in rete, 0-1 per il Cagliari, che rimane come risultato finale.

Spal (4-5-1): Letica, Cionek, Vicari, Bonifazi, Sala (cambio al 63′ Reca), D’Alessandro (cambio al 56′ Dabo), Castro (cambio al 56′ Missiroli), Valdifiori, Valoti (cambio al 63′ Fares), Strefezza (cambio al 79′ Cerri), Petagna Allenatore: Luigi Di Biagio

Arbitro: Rosario Abisso di Palermo Reti: 93′ Simeone (C) Note: Ammoniti: Strefezza (S), Nandez (C), Rog (C), Bonifazi (S) Un minuto di silenzio e squadre con il lutto al braccio per le vittime del COVID-19.

Cagliari (5-3-2): Olsen, Mattiello (cambio al 72′ Ragatzu), Walukiewicz, Pisacane (cambio al 72′ Cacciatore), Klavan, Pellegrini (cambio al 65′ Lykogiannis), Ionita (cambio al 65′ Birsa), Nandez, Rog, Simeone, Joao Pedro (cambio al 94′ Carbone) Allenatore: Walter Zenga

Una notizia almeno è buona, K. Bonifazi (in prestito dal Torino) e L. Castro (dal Cagliari) ieri sera hanno giocato, quindi (come da accordi contrattuali) è scattato automaticamente il riscatto da parte della Spal.

La prossima gara sarà domenica, 28.06. alle ore 19.30 a Napoli contro gli azzurri di Mr. Gattuso sempre a porte chiuse.

Fonte immagine principale: Profilo Facebook Spalferrara.it