CALCIO A 11 MASCHILE

TORNEO DELLE REGIONI – Stagione Sportiva 2017/2018

RAPPRESENTATIVA REGIONALE JUNIORES

I sottoelencati calciatori Juniores sono invitati a presentarsi LUNEDI’ 15 GENNAIO 2018, alle ore 14.00 presso lo studio del Prof. Pietro Tamburo, sito ad ENNA BASSA, in Via Piemonte 58, per essere sottoposti a dei Test Funzionali e a Terapie per ottimizzazione posturale:

ALBA ALCAMO 1928 Corso Salvatore

ALTOFONTE FOOTBALL CLUB Geraci Fabrizio

BAGHERIA CITTA’ DELLE VILLE Gagliano Onofrio Emanuele

CALCIO BIANCAVILLA 1990 Faro Fabrizio

CAMARO 1969 Rossano Alessio

CANICATTI’ Di Paola Samuele, Attardo Luca, Bellomonte Carmelo

CITTA DI SCORDIA Talotta Gabriele

CITTA’ DI RAGUSA Manfre Matteo

CITTA’ DI ROSOLINI Sammito Lorenzo, Cavarra Francesco

FOOTBALL CLUB GATTOPARDO Lentini Damiano

GERACI Konate Cheick Issouf,

KAMARAT Lio Mattia

LIBERTAS 2010 Kujabi Musa

LICATA CALCIO Ferrante Giuseppe

MARINA DI RAGUSA Carnemolla Giuliano, Baldeh Alieu

MARSALA CALCIO Galfano Claudio Angelo

MAZARA CALCIO Sciara Daniele

MONREALE CALCIO Filippone Davide

NUOVA SANCIS Scibetta Giovanni, Fiore Davide

PARMONVAL Mancuso Salvatore

PARTINICAUDACE Daqoune Zakaria, Lucia Emanuele

PATERNO CALCIO Guarnera Carmelo

PRO FAVARA Valenti Salvatore

REAL ACI Licata Salvatore

S.BASILIO Praticò Vito Custodio

SPORTING AUGUSTA Carucci Giuliano

SPORTING VIAGRANDE Durso Dario

TIRRENIA CALCIO Zurka Elias

Dirigente Responsabile Tamà Mario

Medico Calabretta Angelo

I predetti calciatori devono presentarsi in abbigliamento sportivo (tuta – pantaloncino – scarpe da ginnastica).

Eventuali assenze, per validi motivi, devono essere comunicate entro Domenica 14.01.2018 ore 17.00 al Dirigente Responsabile, Mario Tamà, al numero 340/5909219.