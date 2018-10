E’ partita ufficialmente la prevendita dei biglietti, per la sfida tra Trapani-Bisceglie. Gara valevole per la sesta giornata del campionato di serie C girone C. La società granata, ha diramato un comunicato sul prezzo dei biglietti sia per i tifosi granata, sia per i tifosi nerazzurri. Ecco il comunicato:

“Attiva da martedì 9 ottobre alle 9.30 la prevendita dei biglietti per assistere alla gara Trapani-Bisceglie, valevole per la sesta giornata di campionato. I biglietti si possono acquistare presso la biglietteria del Trapani Calcio (via Sicilia – Stadio Provinciale) e tutti i punti vendita autorizzati Vivaticket. Attiva anche la vendita dei tagliandi per il Settore Ospiti. Costo del biglietto 10 euro. E’ possibile acquistare il biglietto anche il giorno della gara. La biglietteria del Trapani Calcio è aperta dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13 e dalle 16 alle 19.30. Il giorno della gara la biglietteria sarà aperta dalle 9.30 alle 14”.