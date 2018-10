Seduta di allenamento per il Trapani Calcio, in vista della trasferta di sabato contro il Monopoli di Scienza. Gara valevole per la quinta giornata del campionato di serie C girone C. Da valutare le condizioni di Canino e Scrugli, ancora in dubbio per la trasferta pugliese. Domani rifinitura e conferenza stampa del mister Italiano. Ecco il comunicato.

COMUNICATO TRAPANI CALCIO