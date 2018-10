Vigilia di campionato in casa Trapani Calcio. La squadra granata ha effettuato la seduta di rifinitura, in vista del match di domani pomeriggio contro il Monopoli di Beppe Scienza. Prima della partenza, l’allenatore Vincenzo Italiano ha parlato ai giornalisti del match in terra pugliese. Ecco le sue parole.

“Monopoli? Ha conquistato un’importante vittoria a Reggio Calabria. E’ una squadra molto aggressiva e partirà a mille all’ora. Noi dobbiamo avere furore agonistico. Settimana tipo? Finalmente posso dire. E’ stata una settimana, dove ho potuto capire tante cose e soprattutto abbiamo monitorato gli acciaccati. Non verranno Canino e Scrugli, ha recuperato Garufo. Autostima? L’inizio del campionato c’è l’ha fatta crescere di volta in volta. Noi cerchiamo di proporre quello che costruiamo. Naturalmente in queste prime quattro partite abbiamo sbagliato qualcosina e dobbiamo migliorare. Catania? La reputo sempre una corazzata. E’ la squadra da battere. Cosa abbiamo guardato del Monopoli? La grande aggressività che ha nelle partite. Se non hai furore agonistico non vai da nessuna parte. Inoltre hanno una linea mediana composta da gente importante. E’ normale che concedono spazi e noi dobbiamo approfittarne. Se prepariamo gli impegni con serenità possiamo ritornare a casa con il sorriso. Cosa pensano del Trapani? Che è la squadra da battere perché concede poco e rispettano il Trapani. Il parco attaccanti del Monopoli? E’ temibilissimo. Hanno anche Sounas, che è un giocatore dalle grandi qualità, ed è una mezzala tecnica. Se il Monopoli è la favorita alla vittoria del campionato? Resta sempre nella parte sinistra. Se metterò in campo quelli che non ho utilizzato? E’ possibile. Garufo e Girasole partiranno con noi. Quando vengono chiamati in causa devono essere pronti al 100%”.