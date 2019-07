Il Trapani Calcio, dopo 10 giorni di ritiro a San Lorenzo Dorsino, ha lasciato l’Hotel Castelmani per trasferirsi a Spiazzo. Nel comune del Trentino resteranno fino al 9 Agosto, due giorni prima della sfida di Coppa Italia contro la vincente tra Piacenza e Viterbese.

TRA AMICHEVOLI E CALCIOMERCATO: IL PUNTO DEL TRAPANI CALCIO

La squadra granata si è allenata mattina e pomeriggio, in vista della prossima stagione in B. La prima amichevole, giocata contro il Comano Terme, ha dato dei segnali positivi (anche se è ancora presto per parlare) soprattutto dagli attaccanti però, il Trapani necessita della punta che conosca bene la categoria. Le prossime amichevoli in programma sono: domani alle 18 contro il Pieve di Bono; lunedì 5 Agosto alle 17,30 contro il Dro Alto Garda e martedì alle 17,30 contro la Virtus Verona. Oltre alla punta, il Trapani necessita di un terzino destro (avendo solo il giovane Candela), di un difensore centrale (avendo solo Pagliarulo, Da Silva e Scognamillo), di un altro centrocampista. Il Diesse Rubino si sta attivando per concludere il mercato granata e, non è da escludere colpi di scena, come è successo con Jakimovski che è arrivato a sorpresa a San Lorenzo.

