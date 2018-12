Ci proiettiamo nella diciassettesima giornata del campionato di serie C girone C. Allo Stadio Provinciale andrà in scena Trapani-Rende, una partita molto importante per entrambe le formazioni. I punti in palio sono pesanti per la classifica e in virtù di un eventuale seconda promozione (il tutto dipende dalla Lega). In virtù di questa partita, la società calabrese ha diramato un comunicato per i propri tifosi.

Il Rende Calcio comunica che è attiva la prevendita per la gara Trapani-Rende in programma domenica 16 dicembre alle ore 16,30, valevole per la diciassettesima giornata di Serie C. I residenti in Calabria potranno acquistare i tagliandi nel settore ospiti e negli altri settori anche in assenza di carta di fidelizzazione e potranno essere acquistati anche il giorno della gara. Per il settore ospiti (capienza 404 posti) l’acquisto dei tagliandi (10 € comprensivi di diritto di prevendita) sarà possibile presso tutti i punti vendita vivaticket e nei seguenti punti vendita: