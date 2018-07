Tutto Scordia, le ultime news, tre notizie ufficiali:

ABBONAMENTI STAGIONE 2018-19 – COSTO 50 EURO

Tutti coloro che hanno usufruito dell’abbonamento nella stagione appena conclusa, se acquisteranno il nuovo abbonamento entro il 31 luglio 2018, avranno lo sconto di 10 euro.

I nostri punti vendita:

L’Arte dei Fratelli Caruso via Principessa di Piemonte, 121

Gente In – via Aldo Moro, 13

Green Bar – via Tenente de Cristofaro

Pro Loco – piazza San Rocco

Per informazioni 3394159087 anche wathsapp

COMUNICATO IMPORTANTE

Si avvisano tutti gli abbonati della passata stagione che hanno sottoscritto la richiesta di abbonamento 2018-19 presso i punti vendita autorizzati, di consegnare entro il 31 luglio 2018 la somma di 40 euro. Solo a queste condizioni la prenotazione permetterà di potere usufruire dello sconto di 10 euro.

Mercato:

Giorgio Brandi è un calciatore del Città di Scordia. Difensore centrale, 22 anni, alto 1,87 di Corigliano Calabro. Piede destro, forte fisicamente, molto duro nei contrasti, buoni doti tecniche e bravo in marcatura, Brandi è cresciuto nelle giovanili dell’Ascoli e del Varese, facendo esordio in prima squadra a 17 anni nella squadra della sua città, con 28 presenze nel campionato di eccellenza calabra. Ha giocato in serie D nell’Altovocentino, Gozzano e Bellaria Igea Marina, quindi è ritornato a Corigliano. Nella passata stagione è stato uno dei protagonisti del Real Cassino sino a raggiungere la finale play off di Promozione. E’ stato fortemente voluto dal Direttore Sportivo, Domenico Gagliano.