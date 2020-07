Udinese-Lazio, scontro valido per la 33a giornata di Serie A, si svolgerà mercoledì alle 21:45. Le squadre si presentano in posizioni differenti di classifica. I padroni di casa si trovano attualmente al quindicesimo posto con 35 punti. All’andata i bianconeri hanno conquistato pochi punti che li hanno relegati nei bassifondi della classifica, ma adesso, con la ripresa, hanno acquisito una mentalità vincente, anche se reduci da una sconfitta in casa contro la Sampdoria.

La Lazio è attualmente al secondo posto in classifica, ma sempre più lontana dalla Juventus. Nonostante ciò, la squadra di Inzaghi ha disputato finora un buon campionato. Il sogno scudetto si allontana inesorabilmente, ma la squadra di Lotito deve lottare fino in fondo se vuole almeno conquistarsi un posto di diritto in Champions. Di seguito riportiamo le probabili formazioni.

UDINESE (3-5-2): Musso; Nuytinck, De Maio, Becao; Larsen, de Paul, Walace, Fofana, Zeegelaar; Lasagna, Okaka. All.: L. Gotti.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Lukaku; Caicedo, Immobile. All.: S. Inzaghi.