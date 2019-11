Viterbese, scelto il nuovo allenatore

Inizia ad allenare nella stagione 2012-2013, quando subentra a Dario Levanto sulla panchina del Gallipoli, nell’Eccellenza pugliese (pur avendo avuto una prima esperienza a Casarano da allenatore-giocatore al fianco di Fabrizio Caracciolo); termina la sua prima stagione da allenatore con un settimo posto in classifica, mentre nella stagione seguente vince il campionato, conquistando quindi la promozione in Serie D. Nel 2014 si trasferisce alla Virtus Francavilla, con cui nella stagione 2014-2015 vince il campionato pugliese di Eccellenza, la Coppa Italia Dilettanti Puglia e la Coppa Italia Dilettanti. Alla sua prima stagione da allenatore in Serie D, vince nuovamente il campionato, ottenendo quindi la prima promozione della storia della Virtus Francavilla in un campionato professionistico; viene riconfermato anche per la stagione 2016-2017, nella quale dopo 2 promozioni consecutive i pugliesi giocano in Lega Pro, campionato che terminano con un quinto posto in classifica e, quindi, con la qualificazione ai play-off per la promozione in Serie B: nei play-off la squadra di Calabro supera il Fondi nella prima fase, salvo poi venire eliminata negli ottavi di finale dal Livorno, a seguito di due pareggi per 0-0 nelle sfide di andata e ritorno.

Nell’estate del 2017 Calabro lascia dopo tre stagioni la Virtus Francavilla per andare ad allenare il Carpi, formazione di Serie B; il tecnico pugliese, all’esordio nel campionato cadetto, firma un contratto fino al 30 giugno 2018 con opzione per altre due stagioni. A fine stagione lascia il club emiliano.

Il 21 gennaio 2019 viene nominato nuovo tecnico della Viterbese Castrense, nel campionato di Serie C. Il 30 aprile 2019 viene esonerato. Tuttavia viene richiamato a inizio estate per la preparazione alla nuova stagione, dopo una partita di Coppa Italia, rescinde consensualmente il contratto a pochi giorni dall’inizio del campionato per motivi familiari ma il 12 novembre 2019 ritorna sulla panchina della Viterbese Castrense