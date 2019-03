ZIDANE TORNA AL REAL MADRID: CONTRATTO FINO AL 2022

Di Giovanni Spinazzola- Live and football

Il colpo di teatro arriva poco dopo le 18, con un comunicato ufficiale apparso sul sito del club.

La Giunta Direttiva del Real Madrid ha deciso di sollevare dall’incarico di allenatore della prima squadra Santiago Solari ed ha affidato la panchina a Zinedine Zidane, con effetto immediato, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2022.

Boom! Stesso effetto della deflagrazione di un esplosivo. In una stagione disastrosa, fuori da Copa del Rey e Champions League e lontana in campionato dalla capolista Barcellona, Florentino Pérez ha ugualmente trovato il modo di accendere i riflettori sul club più importante del Mondo. Come? Riportando a casa Zidane, l’uomo delle tre Champions, il nome su cui tutti sono d’accordo, dirigenza, calciatori e tifosi, con questi ultimi ancora colmi d’ira per la settimana da incubo appena terminata.

Umiliazione troppo grande per l’ambiente madrileno; erano necessari provvedimenti drastici, nonostante il finale di stagione in cui è necessario solo conservare la piazza che regala la qualificazione alla prossima Champions League. Insomma, si poteva andare avanti con Solari, disastri più grandi non avrebbe potuto compiere l’argentino, ma il vaso era colmo ed in seno al club di Concha Espina non si è trovato di meglio che optare per il terzo cambio in stagione, decisamente una rarità da quelle parti.

Via, dunque, al Zidane bis, con Pérez che ha vinto su tutti i fronti. Certo, il francese non ha saputo dire di no, magari anche “consigliato” dalla moglie spagnola (nonostante i contatti con la Juve ed una mezza promessa in vista dell’anno prossimo) ma il Presidente è riuscito ad ottenere praticamente tutto. Ha dapprima convinto il tecnico a tornare a Valdebebas dopo le dimissioni dello scorso giugno e, soprattutto, ha ottenuto l’immediata disponibilità dopo ore – anzi, giorni – di persuasione, proprio come la goccia d’acqua che erode la roccia. Zidane avrebbe voluto iniziare a partire dalla prossima stagione ma ha ceduto alle insistenze presidenziali; la rivoluzione partirà in estate perché il tecnico ha ottenuto carta bianca totale, ma Zizou inizierà a lavorare già da domani sul nuovo ciclo merengue. Un ciclo, si augurano i tifosi e la dirigenza, vincente!