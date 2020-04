7 ore per farti innamorare – Disponibile on demand la commedia che segna l’esordio alla regia di Giampaolo Morelli: un’opera divertente, estremamente garbata, con un ottimo cast e che ci mostra una Napoli non stereotipata.

7 ore per farti innamorare, trama

Il giornalista di economia Giulio De Martino (Giampaolo Morelli) viene lasciato da Giorgia (Diana Del Bufalo), con la quale convive in una casa vista mare in quel di Napoli, per il vicedirettore della testata per cui lavora (Massimiliano Gallo). Perde insomma in un solo colpo amore e lavoro e viene respinto successivamente da diverse redazioni perché troppo qualificato, fino a quando non arriva l’assunzione presso la rivista on line “Machoman”. Incaricato di scrivere un pezzo sulle regole d’oro per rimorchiare Giulio incontra Valeria (Serena Rossi), che tiene dei corsi a riguardo convintissima che uomo e donna si accoppino unicamente per ragioni biologiche. Quest’ultima dovrebbe aiutare il protagonista a riconquistare la sua ex ma finirà per fargli capire che in realtà i suoi sentimenti e i suoi desideri sono altri.

Recensione

L’opera di esordio alla regia di Giampaolo Morelli è un film godibilissimo che scorre via che è un piacere, divertendo tra trovate più o meno originali. Tratto da un romanzo uscito nel 2013 e adattato per il teatro nello stesso anno, pur non basandosi su un’idea completamente inedita riesce a mantenere vivi l’interesse e la comicità e a destreggiarsi come un equilibrista sul filo della retorica senza mai precipitare giù. In una coppia ormai ben collaudata dai film dei Manetti, Serena Rossi si piazza una spanna sopra Morelli, che paradossalmente appare meno naturale e meno efficace quando cerca di colorare il parlato del suo personaggio attraente ma imbranato con le inflessioni partenopee.

Si ride sempre in maniera pulita ed emerge una Napoli al di fuori degli stereotipi, solare ma anche distinta, lontana da Gomorra e da ogni sensazionalismo; risulta più bozzettistico soltanto il personaggio interpretato da Peppe Iodice, che però ci sta tutto e funziona in maniera davvero esilarante. La forza di un cast che può contare su Vincenzo Salemme, Massimiliano Gallo, Antonia Truppo (irresistibile la satira sul mondo neomelodico in combutta con Morelli), Gianni Ferreri, Fabio Balsamo, Andrea Di Maria e Raiz si accompagna ad un garbo assente in produzioni notevolmente più facoltose, che magari non hanno bisogno di un product placement vistoso per portare il film a casa. Di questo va dato atto alla sceneggiatura firmata a quattro mani da Morelli e da Gianluca Ansanelli, lineare ma brillante nella stesura di diverse situazioni comiche.

Dal 20 aprile “7 ore per farti innamorare” è disponibile on demand su Sky Primafila, Chili, Tim Vision, Google Play e iTunes ad un prezzo decisamente più contenuto rispetto ad altri film che erano destinati all’uscita in sala in questo periodo. Consigliato per novanta minuti di leggerezza e divertimento ben confezionati in atmosfera made in Naples.