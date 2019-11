E’ stato diffuso oggi in anteprima il trailer di La Dea Fortuna, il nuovo film di Ferzan Ozpetek, il regista di origini turche che racconta i misteriosi tormenti del cuore e dell’animo umano. Protagonisti Stefano Accorsi, Edoardo Leo e Jasmine Trinca. L’uscita del film nelle sale cinematografiche è prevista per il 19 dicembre. Le immagini del trailer diffuso stamani sono accompagnate dalla voce di Mina che interpreta “Luna Diamante”, il brano inedito, scritto e composto da Ivano Fossati, contenuto nell’album, in uscita il 22 novembre, “Mina Fossati“.

La Dea Fortuna: Trama

Alessandro e Arturo sono una coppia da più di quindici anni. Nonostante la passione e l’amore si siano trasformati in un affetto importante, la loro relazione è in crisi da tempo. L’improvviso arrivo nelle loro vite di due bambini lasciatigli in custodia per qualche giorno dalla migliore amica di Alessandro, potrebbe però dare un’insperata svolta alla loro stanca routine. L’ingresso dei due bambini nelle vite di Arturo, scrittore frustrato e di Alessandro, idraulico, porta ad una svolta. In fondo, quello che serviva era un pizzico di magia, qualcosa di folle come l’amore.

Il film è stato girato in gran parte a Roma ma anche in Sicilia e in particolare a Bagheria.

Il trailer

