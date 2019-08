La ventitreenne influencer palermitana Marika Faraci nella finale regionale di “Miss la piu’ bella del mondo” svoltasi il 29 agosto a Capo D’Orlando nella splendida cornice di San Gregorio, sbaraglia tutte le concorrenti di ogni parte della Sicilia e porta a casa ben 4 importanti fasce (risultato che non accadeva da tanto tempo) tra cui la storica famosa “miss estate orlandina”.

Gli altri importanti titoli sono stati:

“miss eleganza”,

“miss palermo freedom”,

“miss la piu’ bella del mondo”.

MARIKA FARACI IN FINALE A MALTA E CROAZIA

La nota modella palermitana laureata in comunicazione per media e istituzioni, attualmente frequentate il corso magistrale di Marketing, è impegnata in diversi ambiti professionali come tour leader di noti brand ed è seguita da più di 20.000 follower nei vari social. Andrà di diritto alla finale di Salsomaggiore e accederà direttamente alla finale a Malta e Croazia.

Per conoscerla meglio questo il suo video di presentazione girato questo inverno in collaborazione con il comune di Palermo e l’università degli studi di Palermo.

VIDEO DI MARIKA FARACI