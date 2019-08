Tea Scafarto, stabiese, rappresenterà la Campania alla prossima selezione nazionale che decreterà la Miss italiana che sfiderà il resto del Mondo per Miss Universe, la miss più bella del pianeta.

Le finali nazionali per Miss Universe si terranno dal 17 agosto fino al 25 agosto all’All Time Relais & Sport Hotel di Roma per poi essere messe in onda su La5 il prossimo 1 settembre 2019.

Tea Scafarto, tra studi e sogni

Tea Scafarto, 22 anni, è una laureanda della facoltà di Mediazione Linguistica e Culturale, con specializzazione in inglese, francese e tedesco, ma oltre agli studi universitari dedica da 5 anni parte del suo tempo per studiare recitazione. Il sogno è di diventare attrice, obiettivo per cui ha già al suo attivo importanti partecipazioni (Bastardi di Pizzofalcone 2 e film Il giorno più bello del mondo di Alessandro Siani in uscita a fine ottobre 2019), ma intanto vince e si piazza sempre in finale ai principali concorsi di bellezza della penisola, come a Jesolo per Miss Italia 2017 o alla Bella D’Italia.

Adesso, l’obiettivo è quello di rappresentare l’Italia a Miss Universo. La sfida è ardua perchè ci sono tante bellezze in gioco, ma Tea Scafarto è una ragazza caparbia e tenace e lotterà sino alla fine per aggiudicarsi la fascia italiana del concorso mondiale.

L’abbiamo raggiunta per un’intervista esclusiva e ci ha dedicato un pò del suo tempo. Ecco cosa ci racconta una ragazza di 22 anni con tanti sogni nel cassetto, ma con già tanta esperienza maturata sul campo.

Intervista a Tea Scafarto

Sei la rappresentante della Campania per Miss Universo. Cosa si prova a rappresentare la propria terra?

Sono super emozionata e sono felice di poter rappresentare la mia Campania e tutta la mia città , che è la bellissima Castellammare di Stabia, città che ha tutto: monti, mare, sorgenti d’acqua e tanto altro. È stupendo qui, sono contenta perché alla finale di Miss Universo a Roma trasmetteranno le immagini di ogni città di provenienza delle ragazze in gara. Credetemi, sono super contenta di far vedere quanto sia bella Castellammare, quanto sei bella la mia città, di cui sono super onorata di poter rappresentare.

Hai esperienza nel mondo del cinema, ti stai laureando e intanto continui a fare concorsi di bellezza… qual è il tuo vero obiettivo nella vita?

Il mio vero obiettivo nella vita è quello di laurearmi prima di tutto in lingue e poi di trasformare la mia grande passione per il cinema in un vero e proprio mestiere. Sto studiando veramente tanto affinché possa realizzarsi questo mio grande sogno. Io ci credo fortemente. Spero tanto che la mia tenacia e determinazione possa farmi raggiungere questo grande obiettivo.

Ci racconti le tue esperienze sul set? Come hai trovato le colleghe? I registi come si son comportati con te? Hanno avuto pazienza?

Le mie due esperienze sul set cinematografico sono state entrambe super importanti. Ho lavodrato Alessandro D’Alatri il regista della serie Bastardi di Pizzofalcone 2 e con Alessandro Siani per l’uscita del suo prossimo film Il giorno più bello del mondo. Come registi, entrambi, sono sempre stati carini e simpatici, ti mettono a tuo agio, fanno battute. Sì, mi sono trovata benissimo ed hanno avuto pazienza. Giravamo un paio di scene al giorno dal mattino alla sera e ci vuole tanta pazienza, sia per i registi che per gli attori per le lunghe pause.

La tua famiglia come vive questo tuo percorso? Ti aiuta o vorrebbe che ti concentrassi solo sullo studio e verso un lavoro cosiddetto “classico”?

La mia famiglia mi supporta sempre. I miei genitori mi supportano sempre per tutto quello che faccio. Sono veramente stupendi e non mi posso proprio lamentare, perché davvero fanno tanto e mi sostengono. Sono felici quando mi vedono felice e non c’è cosa più bella… poi, ovviamente, ogni genitore vuole il meglio per il proprio figlio, come una stabilità lavorativa e loro lo sanno e credono in me per questo. Mi sto laureando come piano A, anche se io comunque voglio fare l’attrice.

I tuoi amici come vivono il tuo percorso? Sono tutti felici per te o qualcuno…

I miei amici mi sostengono mi supportano tanto. Sono contentissimi, ancora non ci credono! Ovviamente, non tra gli amici stretti ma tra i conoscenti l’invidia c’è sempre però io vado oltre, vado avanti, non mi interessa assolutamente. Tanto sta a loro avere la coscienza sporca.

Mi rendo conto che sei giovane, ma facciamo un gioco. Se dovessi scegliere tra una carriera nel mondo del cinema ed una nel mondo della televisione come show girl o conduttrice, su cosa ricadrebbe la tua scelta?

Se dovessi scegliere tra una carriera del mondo del cinema e della televisione, ovviamente scegliere sempre cinema. Sì, sempre cinema.

Ultima domanda, la più pericolosa per papà e fan (scherzo). Sei fidanzata?

Sono single, assolutamente tranquilla.

Ringraziamo Tea Scafarto per il tempo dedicatoci e le auguriamo i migliori successi professionali e personali.