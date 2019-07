Acerra: Convocazione Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale è convocato in seduta ordinaria ed in prima convocazione, presso la sala Consiliare di Viale della Democrazia, per il giorno 29/07/2019 alle ore 09,00 e in seconda convocazione per il giorno 31/07/2019 alle ore 09,00 per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1 – Approvazione verbali seduta del 12.06.2019;

2 – Comunicazioni del Sindaco;

3 – Decadenza per incompatibilità da componente della Commissione Locale per il Paesaggio dell’arch. Fatigati Vincenzo e nomina di nuovo componente;

4 – Delibera di G.C. n. 89 del 11.06.2019 ad oggetto: ” Approvazione schema atto transattivo relativo alla vertenza Comune di Acerra contro germani Selvaggio-Giudizio di riassunzione TAR Campania RG 4875/14-Acquisizione area individuata al catasto terreni al foglio 35 p.lla 792 di mq. 1450 e p.lla 793 di mq. 720 per complessivi mq. 2170.” Proposta al Consiglio Comunale.

5 – Delibera di G.C. n. 98 del 27.06.2019 ad oggetto: “Atti di indirizzo per la gestione di immobili acquisiti al patrimonio”. Proposta al Consiglio Comunale.

6 – Delibera di G.C. n. 101 del 08.07.2019 ad oggetto: ” Art. 194 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267-Riconoscimento debito fuori bilancio-Ordinanza della Corte di Cassazione n. 15696/18 tra Comune di Acerra e C.G.A. Invest di Giovanni Fico s.n.c.. Indennità per occupazione suoli per la realizzazione di infrastrutture primarie e secondaria. Secondo stralcio funzionale area P.I.P. località Marchesa.”. Proposta al Consiglio Comunale.

7 – Delibera di G.C. n. 107 del 12.07.2019 ad oggetto: ” Rinnovo adesione alla Stazione Unica Appaltante presso il Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata. Approvazione schema di convenzione.”. Proposta al Consiglio Comunale.

8 – Delibera di G.C. n. 108 del 16.07.2019 ad oggetto: ” Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2020/2022 per la presentazione al Consiglio Comunale”.

9 – Delibera di G.C. n. 109 del 16.07.2019 ad oggetto: ” Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021-Salvaguardio degli equilibri (art. 193 T.U.E.L.) e variazione di assestamento generale (art. 175, comma 8, T.U.E.L.) Approvazione”.