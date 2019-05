Acerra, domani sara’ allerta meteo, i dettagli

La protezione Civile della Regione Campania ha emanato un’allerta meteo con criticità idrogeologica per temporali di colore Giallo a partire dalle 08:00 di domani mattina su fino alle ore 20:00 di lunedì 20 Maggio 2019 tutto il territorio regionale.

Si prevedono precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale.

Nell’avviso si evidenziano anche possibili raffiche di vento nei temporali e fulminazioni.

Per questo, tra i possibili effetti al suolo, si evidenziano danni alle coperture e strutture provvisorie oltre a ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale;

Possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno;

La sala operativa della protezione civile raccomanda agli enti competenti di porre in essere tutte le misure necessarie a prevenire e contrastare i fenomeni attesi, sia in ordine al rischio idrogeologico che ai possibili scenari legati al vento e ai fulmini.