Acerra, nota del Sindaco: ” Evitiamo che per colpa di qualcuno che non si impegna a fare la differenziata, paghino tutti gli altri”

La nota social del Dottor Raffaele Lettieri:

Continua il controllo puntuale per verificare il corretto conferimento dei rifiuti, in particolare il multimateriale che si conferisce il lunedi sera e si preleva il martedì mattina. Come detto, anche in occasione della campagna iononconferisco di Legambiente, la qualità dei rifiuti sarà controllata minuziosamente dai vigili urbani. Ridurre il conferimento dell’indifferenziato fa aumentare la percentuale di raccolta differenziata. Un esempio: se ogni cittadino della Campania riducesse, in una singola giornata, la propria produzione di rifiuto secco indifferenziato di soli 10 grammi, in un giorno eviteremmo di produrre ben 58,3 tonnellate di rifiuti. Oggi sono state elevate 20 contravvenzioni dagli agenti della Polizia Municipale e nei prossimi giorni saranno multati tutti coloro i quali non conferiscono correttamente, ci sarà tolleranzazero. Il nostro intento è dimostrare a tutti i campani che è possibile “conferire meno” stando più attenti a cosa va a finire nella frazione indifferenziata, quella che alla fine finisce negli impianti. Puntiamo a realizzare “davvero” rifiuti zero, consiglio a tutti di controllare bene cosa va a finire nell’indifferenziata. Basta davvero poco! Evitiamo che per colpa di qualcuno che non si impegna a fare la differenziata, paghino tutti gli altri.