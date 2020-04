Acerra – Riapertura dei termini per la presentazione della domanda del bonus emergenza alimentare unicamente per i soggetti che non hanno inoltrato l’istanza nei tempi previsti dall’avviso pubblicato il 30/03/2020.

Si comunica a coloro che non hanno inoltrato la domanda per il bonus spesa nei tempi previsti dall’Avviso Pubblico del 30/03/2020 che, a partire dal giorno 24/04/2020 e fino al giorno 26/04/2020, potranno presentare richiesta mediante chiamata telefonica al numero 081/5219700.

Il richiedente dovrà provvedere a rilasciare le proprie generalità (nome, cognome data di nascita e codice fiscale), nonché un recapito telefonico al fine di permettere agli operatori dell’Usec 19 di ricontattarli per la compilazione della domanda.

Potranno presentare domanda solo coloro che presentino i requisiti di ammissione al beneficio di cui alla Determinazione R.G. n. 485 del 20/04/2020.

Per maggiori info contattare i canali ufficiali