Angri: ORDINANZA SINDACALE ANNO SCOLASTICO 2020/2021, la nota del Sindaco Cosimo Ferraioli apparsa sui suoi canali ufficiali:

ORDINANZA SINDACALE ANNO SCOLASTICO 2020/2021

Pubblicata l’ordinanza contente le misure stabilite dall’Amministrazione per il ritorno a scuola e la proroga dell’apertura al 28 Settembre, esclusivamente per i plessi scolastici impiegati come seggio elettorale.

Come anticipato nei giorni scorsi, abbiamo stabilito l’apertura delle scuole del Primo Ciclo di Istruzione (asilo, elementari, medie, escluse superiori) a Lunedì 28 Settembre per essere sicuri di ripartire in un clima di maggiore sicurezza per gli studenti, per le famiglie e il personale scolastico.