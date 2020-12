Angri: Ultimo Bollettino Covid-19

Angri-La nota del Sindaco Cosimo Ferraioli, apparsa nella serata di ieri, domenica 13 dicembre 2020 sui suoi canali ufficiali social, il dettaglio nella nota ufficiale

[ 🔴 AGGIORNAMENTO COVID:

3 POSITIVI E 15 GUARITI ] L’Unità di Crisi della Regione Campania mi ha comunicato il numero di contagiati e guariti nel nostro comune per oggi 13 Dicembre: 3 positivi e 15 nuovi guariti.

Tra dieci giorni esatti saremo nel pieno delle celebrazioni natalizie, e mi appello al buonsenso di tutti per permetterci un Natale sereno, con pochi contagi e meno contagiati.

La zona arancione ci sta dando piccole libertà che dobbiamo imparare a gestire per non fare passi indietro, dobbiamo solo guardare avanti e continuare a fare progressi. Non dimentichiamoci dei tempi più bui, facciamone esperienza.

Preserviamoci gli uni con gli altri.

Mascherina, Igiene delle Mani e Distanziamento le nostre armi. NO alla paura SÌ alla prudenza!