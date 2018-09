Battipaglia , una notizia per tanti genitori e piccoli alunni

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 – SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA – APERTURA ISCRIZIONI ON-LINE, ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA IN CLOUD TELEMONEY, a decorrere dal 01 ottobre 2018

Nella guida informativa Telemoney, appositamente

predisposta (sia per la registrazione on-line della

domanda di iscrizione che per la prenotazione/disdetta

dei pasti).

Al momento dell’iscrizione, bisogna avere a

disposizione la seguente documentazione/informazio-

ni:

1. codice fiscale del genitore/esercente la potestà

genitoriale che presenta la domanda on-line;

2. codice fiscale del minore/minori per i quali si

richiede l’iscrizione;

3. copia documento d’identità fronte retro, in corso di

validità;

4. Attestazione ISEE 2018 – redditi 2016 (attestazione

per minori), (non occorre per coloro che pagano la

quota massima prevista alla fascia 7);

5. certificato medico, in caso di allergie o intolleranze

alimentari;

6. attestazione comprovante l’avvenuto pagamento;

7. indirizzo di posta e-mail;

8. almeno un numero di telefono cellulare.

Le informazioni e i contenuti presenti in piattaforma

sono stati approvati dal Settore Educativo e Sociocultu-

rale con l’apposita determinazione richiamata in pre-

messa e sono rinvenibili sul sito istituzionale dell’Ente,

www.comune.battipaglia.sa.it – sia nella sezione “In

Primo Piano” che nella sezione dedicata alla “Mensa

Scolastica”.

PAGAMENTO TICKET

Per fruire del predetto servizio, occorre provvedere al

pagamento anticipato della quota/ticket per singolo

pasto, sulla base delle fasce di reddito di seguito ripor

–

tate, calcolate secondo quanto stabilito con la delibera-

zione di G.C. n. 32 del 08/02/2018:

MODALITA’ DI PAGAMENTO

Il pagamento dovrà essere effettuato, dal genitore

esercente potestà genitoriale, intestatario della doman-

da di iscrizione, secondo una delle seguenti modalità:

• con conto corrente postale n. 15606841 intestato a:

Comune di Battipaglia Servizio Tesoreria – Causale:

refezione scolastica a.s. 2018/2019;

• con bonifico sul conto corrente postale IBAN:

IT70R0760115200000015606841

Causale:

refezione scolastica a.s. 2018/2019;

• versamento presso la Tesoreria Comunale Banca di

Credito Cooperativo Campania Centro – Cassa

Rurale ed Artigiana Società Cooperativa – Causale:

refezione scolastica a.s. 2018/2019; ;

• con bonifico bancario sul conto corrente Banca di

Credito Cooperativo Campania Centro – Cassa

Rurale ed Artigiana Società Cooperativa, intestato

al Comune di Battipaglia- Servizio Tesoreria- IBAN

IT 68O0837876090000000309568 – Causale:

refezione scolastica a.s. 2018/2019;

• con pagamento POS, presso il Settore Educativo e

Socioculturale – Ufficio Politiche Scolastiche Sez. 1;

• con sistema Pago PA, in corso di attivazione.

La piattaforma Telemoney consente in qualsiasi

momento di verificare il credito residuo. Dal momento

che l’esaurimento del credito non consente allo

studente di fruire del servizio di mensa scolastica,

si raccomanda ai genitori e agli esercenti la potestà

genitoriale di provvedere al pagamento prima

dell’esaurimento dello stesso. In ogni caso, il sistema

Telemoney, ogni qualvolta il credito residuo disponibile

è pari a “9 euro”, invia una segnalazione, via sms/email,

di invito a ricaricare. Ciò consente al genitore o eser-

cente la potestà genitoriale, di provvedere ad effettuare

un nuovo versamento e consegnare la relativa ricevuta

al personale comunale, in tempo utile per il caricamen-

to sulla piattaforma Telemoney. Qualora il pagamento

venga effettuato in modalità diverse dal POS, presente

presso il competente ufficio, e dal Pago PA, la conse-

gna della ricevuta deve essere effettuata almeno 4

giorni prima dell’esaurimento completo del credito, per

consentire al personale comunale di effettuare il carica-

mento in piattaforma, condizione che consente allo

studente di fruire del pasto.

POSSESSO DI TICKET MENSA CARTACEI

ANNO SCOLASTICO 2017/2018

I ticket mensa cartacei, relativi esclusivamente all’anno

scolastico 2017/2018, non sono più utilizzabili. Coloro

i quali possiedono tali ticket potranno recarsi presso

l’ufficio Politiche Scolastiche – Sezioni 1 e 2, per

consegnarli ed ottenere la conversione in credito sulla

piattaforma, attività svolta esclusivamente dal

personale comunale. Nel solo caso di conclusione del

percorso scolastico o trasferimento presso altra scuola

fuori territorio, il possesso di ticket, relativi all’anno

scolastico 2017/2018, dà diritto al rimborso.

Non saranno prese in considerazione richieste per

ticket relativi ad anni scolastici pregressi.

CONTROLLI IN MERITO ALL’EFFETTIVA FRUIZIONE

DEL SERVIZIO.

Per gli utenti esenti dal pagamento del ticket, in quanto

appartenenti alla 1^ fascia, l’ufficio competente, proce-

derà a puntuali controlli in merito all’avvenuta comuni

–

cazione dell’assenza dell’alunno, nei tempi previsti, at-

traverso la verifica delle presenze presso la scuola, pre-

vedendo la richiesta del rimborso del costo dei pasti

per i quali non sia intervenuta la disdetta, nonostante

l’assenza dello studente.

SETTORE E UFFICIO COMPETENTE

Settore Educativo e Socioculturale – Ufficio Politiche

Scolastiche – Sezioni 1 e 2.

Per eventuali necessità, dal 1 al 15 ottobre 2018, l’Uffi-

cio Politiche Scolastiche – Sezioni 1 e 2 sarà aperto al

pubblico tutti i giorni, dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e il

lunedì e giovedì, dalle ore 16,00 alle ore 18,00, ove po-

tranno utilizzare, con il supporto di apposito personale,

una o più postazioni informatiche messe a disposizio-

ne dall’Ente, qualora siano sprovvisti di smartphone o di

un personal computer.