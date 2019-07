GRAFICA MULTIMEDIA: TITOLO DEL PROGETTO CHE SARA’ PRESENTATO MERCOLEDÌ 10 LUGLIO PRESSO TERRE BLU A CASERTA

Comunicato stampa

“Mercoledì 10 luglio, alle ore 17.30, presso il centro Terre Blu in via San Nicola 27 a Caserta, sarà presentato il percorso formativo “Grafica Multimedia”. È questo un corso sperimentale triennale, equivalente e alternativo ai primi tre anni di scuola superiore, ma molto più vicino al mondo delle imprese. Il sistema duale, infatti, che fonde assieme istruzione e formazione professionale, è mutuato dalle più aggiornate e rivoluzionarie esperienze europee e riproposto in Campania dalla Regione attraverso il coinvolgimento di alcuni selezionatissimi enti di formazione, tra i quali Terre Blu, che si trasformerà così, per i prossimi tre anni, in una sorta di scuola sperimentale.

A presentare il progetto sarà l’assessore regionale alla formazione professionale, Chiara Marciani. Apriranno i lavori il sindaco di Caserta Carlo Marino, il presidente della Provincia Giorgio Magliocca e il presidente del centro Terre Blu Giuseppe Coppola.

«L’obiettivo – spiega Giuseppe Coppola – è creare una cerniera tra il sistema dell’istruzione, quello della formazione professionale e il mondo del lavoro per costruire una figura professionale, quella di operatore grafico multimedia, adeguata alle esigenze del mercato. Tutti gli insegnamenti, infatti, quelli di base e quelli specialistici, ruoteranno intorno ad alcuni argomenti concreti: analizzare e comunicare l’identità dell’azienda e del territorio, elaborare immagini e progetto grafico, impaginare e stampare volumi e materiali pubblicitari, la fotografia digitale, la produzione e il montaggio dei video, infine il web».

Il corso, completamente gratuito per gli studenti perché finanziato dalla Regione, si rivolge ai giovani in età di obbligo scolastico e si propone di contrastare la dispersione scolastica attraverso metodi di insegnamento incentrati soprattutto sui laboratori, le simulazioni d’azienda e gli stage, andando incontro a quei ragazzi che mal sopportano i metodi della scuola tradizionale. Consentirà ai partecipanti di entrare direttamente nel mondo del lavoro o continuare gli studi per conseguire il diploma. Parteciperanno all’incontro rappresentanti delle scuole, delle imprese e delle associazioni.

Il centro Terre Blu, accreditato come ente di formazione presso la Regione Campania anche per le utenze speciali, è dotato di un organigramma di esperti in grado di svolgere tutte le funzioni amministrative, scientifiche e didattiche. Dispone di cinque aule adibite alla didattica (da 25 a 40 mq, la più grande attrezzata con impianto di videoproiezione) e laboratori (per complessivi 130 mq) dedicati al design, all’editoria e all’artigianato artistico di eccellenza, compresi ceramica e stilismo moda.

Nasce nel 2015 sulle fondamenta di una precedente associazione che ha svolto per circa un ventennio (1993-2014) una intensa attività culturale, espositiva e formativa nei settori delle arti contemporanee, del design e delle arti applicate, coinvolgendo gli autori più rappresentativi del design italiano contemporaneo. Il centro è fortemente impegnato nel campo dell’istruzione e della formazione professionale, promuove e svolge attività culturali, sociali, formative, editoriali, di salvaguardia dell’ambiente e promozione socio-economica e turistica del territorio.

Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi in segreteria:

Terre Blu, via San Nicola 27, Caserta

tel 0823 1550229 – cultura@terreblu.net