Casoria, insieme ad Afragola, risulta essere uno dei comuni più colpiti da questa fase di picco già prevista in Campania. Ragion per cui, insieme al collega sindaco Grillo, ho avviato un’azione congiunta per l’ampliamento dell’intervento delle Forze dell’ordine sul territorio al fine di arginare il fenomeno e ristabilire l’ordine.

Abbiamo mappato e analizzato i COMPORTAMENTI ERRATI che hanno favorito l’espandersi dei contagi e avvieremo un’azione di controllo a TOLLERANZA ZERO per quei pochi CRETINI che ancora non hanno capito la gravità della situazione.

Ringrazio il Sindaco Grillo e le forze dell’ordine ed invito tutte le componenti politiche a non rincorrere polemiche inutili ma a collaborare, aldilà del colore politico, perché in questa fase non esiste centrodestra o centrosinistra, maggioranza o opposizione ma esiste solo la politica del buon senso che deve guidare il Paese alla salvezza.