Casoria, proposta di riapertura in anticipo di barbieri, parrucchieri ed estetisti, nella nota del Sindaco Bene, i dettagli di questa notizia importante per i cittadini e per i titolari di questi esercizi commerciali:

La Fase 2 è partita e molti sono tornati al proprio lavoro ma, in questo momento, vorremmo far sentire la nostra vicinanza e solidarietà anche ai barbieri, parrucchieri ed estetisti. L’ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) Campania, del cui esecutivo fa parte anche il sindaco di Casoria, avv. Raffaele Bene, ha formulato una proposta, indirizzata al Presidente della Giunta Regionale della Campania ed al Coordinatore dell’Unità di Crisi Regionale, con cui si chiede un anticipo di riapertura per barbieri, parrucchieri ed estetisti.