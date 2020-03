Castellammare di Stabia: Altre denunce in citta’!

La polizia municipale ha denunciato stamattina 5 cittadini che circolavano in città senza valida motivazione, infliggendo ad ognuno una multa da 400 euro, che va ad aggiungersi all’obbligo di quarantena in casa per 14 giorni. Chi sbaglia paga, non faremo sconti. Continueremo ad essere intransigenti contro chi non rispetta le regole, perché anche un singolo comportamento sbagliato può causare danni alla salute di migliaia di persone.

Gli agenti di polizia hanno controllato in queste prime ore di sabato 504 persone munite di autocertificazione: tanti controlli equivalgono anche a tanta gente in giro. Ci tengo a spiegare che non occorre attendere il sabato per fare la spesa, non bisogna accalcarsi fuori ai negozi nelle stesse ore. Bisogna restare a casa il più possibile e uscire soltanto se è strettamente necessario, per un tempo brevissimo. Dobbiamo remare uniti, tutti insieme, per vincere questa sfida.