Tanti stabiesi impegnati nelle gare del weekend. Corse, gala e assegnazione di titoli regionali. Ecco come è andata

Correre permette di stare bene con se stessi, psicologicamente e fisicamente. Quando, poi, a questo si aggiunge il brivido di una corsa, il percorso sembra completarsi. Non che sia necessario, anzi, ma se uno se la sente deve andare e mettersi in discussione.

Al Vetusti di Salerno ed al Nuvoletta di Marano di Napoli è stato un weekend ricco di gare per le categorie Master, Juniores e Ragazzi che si sono sfidati sulle gare regionali, regalando emozioni ai presenti. Castellammare di Stabia era presente grazie ad alcune atlete che si son ben comportate portando a casa risultati importanti.

E’ il caso di Marialaura Russo della MCS Stabia che ieri pomeriggio ( 8 giugno 2019, ndr) si è impegnata nei 1500 mt al Vetusti di Salerno per una gara CDS Master su pista, ossia dedicata agli atleti over 40. Il risultato? Terza assoluta, a sei decimi dalla seconda, che per un gioco di punteggi legato al’età delle atlete, l’ha fatta balzare al secondo posto del podio. Niente male per una ragazzina di 46 anni che ha recuperato e indossato le scarpette da pista di quando aveva 18 anni. Sono piccole storie che però fanno venire voglia di allenarsi e di mettersi in forma.

Fonte foto: Fidal Campania

Doveroso dare il podio della gara in questione:

Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti 1 145 BRUSCIANO Loredana 1969 SF50 CE033 ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO 5:26.88 885 2 144 BARONE Ida Anna grazia 1976 SF40 SA265 A.S.D. C.U.S. SALERNO 5:34.26 611 3 151 RUSSO Marialaura 1971 SF45 NA513 A.S.D. MARATHON CLUB STABIAE 5:34.80 718

Peppe Ifigenia e le “terribili ragazze”

Poi, ci sono i ragazzi stabiesi che praticano corsa. Fanno parte del team di Peppe Ifigenia della Asd Hinna Polisportiva Annunziatella, che ogni giorno allena tanti ragazzi in villa comunale a Castellammare di Stabia.

Le terribili ragazze di Peppe sono caparbie e forti e con i giusti consigli stanno portando a casa ottimi risultati dalle regionali. E così, ieri 8 giugno 2019, al Vetusti di Salerno, nella gara dei 300 piani Ragazze, Giulia Giordano polverizza tempi e gara e piazza un 46″ e 50 cent.

Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Societā Prestazione Punti 1 3 288 GIORDANO Giulia 2006 RF NA079 A.S.D.HINNA POL. ANNUNZIATELLA 46.50 2 1 287 GIANNOTTI Valeria 2007 RF NA992 CAIVANO RUNNERS 51.21 3 2 289 ISAIA Alessandra 2006 RF NA079 A.S.D.HINNA POL. ANNUNZIATELLA 52.02 4 5 285 CHIACCHIO Gioia Pia 2007 RF NA992 CAIVANO RUNNERS 52.70 5 4 286 ERCOLANO Ida 2006 RF NA079 A.S.D.HINNA POL. ANNUNZIATELLA 54.42 6 6 282 BARILE Fatima 2007 RF AV011 ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS 57.90

Altro risultato importante per le “terribili ragazze” di Peppe Ifigenia arriva dai 1000 mt piani del 9 giugno al Nuvoletta di Marano con la vittoria di Ida Ercolano.

Fonte foto: Salvatore Ercolano