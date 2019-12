Domenica 15 dicembre 2019, nel Mercato Ortofrutticolo di Castellammare di Stabia si è tenuto il Mercato della Terra di Slow Food. Vi raccontiamo un evento ben riuscito.

La condotta di Slow Food che ha organizzato il Mercato della Terra a Castellammare di Stabia è quella “Costiera Sorrentina e Capri”, con il presidente dott. Mauro Avino impegnato in prima linea per la riuscita dell’evento, nella doppia veste di presidente della condotta e Responsabile Slow Food Campania Mercati della Terra.

Quando siamo arrivati, il dott. Avino era praticamente una pallina impazzita che ancora dirigeva il tutto coadiuvato dai tanti volontari della condotta Slow Food Costiera Sorrentina e Capri. Tanti produttori del territorio hanno partecipato, sono stati organizzati due laboratori free sul Clima e sui Tartufi Campani e la gente di Castellammare di Stabia ha apprezzato e affollato il mercato ortofrutticolo per tutta la mattinata di domenica.

La chiusura era prevista per le ore 12.30, ma si è andati oltre per l’affluenza. Si potevano comprare prodotti tipici, che passano direttamente dal produttore, cioè l’agricoltore, il casaro o l’apicoltore ad esempio, alle tavole delle famiglie. Appunto, tante famiglie e tanti bambini hanno apprezzato questo contatto diretto e hanno portato con se un bel ricordo, che sarebbe bello ripetere nel tempo.

A tal proposito, abbiamo incontrato il dott. Mauro Avino a cui abbiamo fatto alcune domande per capire meglio i Mercati della Terra di Slow Food e cosa dobbiamo aspettarci nel prossimo futuro.

Intervista al dott. Mauro Avino

Mauro Avino, Presidente Condotta Slow Food Costiera Sorrentina e Capri nonchè Responsabile Slow Food Campania Mercati della Terra ha risposto ad alcune domande. Di seguito tutta l’intervista.

– Gli stabiesi e coloro che sono accorsi al Mercato Ortofrutticolo hanno capito il senso dell’evento?

Tanti stabiesi già conoscono e frequentano il mercato di Slow Food a Piano di Sorrento la seconda domenica del mese, ma non ci aspettavamo una risposta così importante da parte dei cittadini in questa primissima edizione. Questo è il sintomo di una grande attenzione ad una alimentazione sana e la voglia di conoscere un mondo, quello contadino, ormai diventato a noi tutti sconosciuto. Quindi credo di sì, la testimonianza dei produttori è stata unanime, i consumatori hanno voluto corrispondere il prezzo giusto acquistando praticamente tutto quanto era sui banchetti e nello stesso tempo rivolgendo mille domande per saperne di più.

– E’ un evento che si ripeterà nel prossimo futuro?

Di sicuro i mercati della terra si ripetono in tutte le province, domenica dopo domenica. Castellammare di Stabia è una bellissima città e se troveremo il supporto concreto dell’amministrazione e l’aiuto di cittadini attivi che vogliano darci una mano, sicuramente è un’esperienza che varrebbe la pena rilanciare, una domenica al mese.

– Quanto c’è ancora da lavorare per tornare ad apprezzare in toto i prodotti genuini delle nostre terre?

Vede, una volta non esisteva la categoria dei consumatori.

Oggi questo lemma, nuovo nel nostro lessico, rappresenta esattamente il rapporto che abbiamo con il cibo. Non ne conosciamo più la provenienza, il nome ed il volto di chi lo produce, è diventato solo un prodotto tra i mille altri sullo scaffale. Deve solo avere una bella etichetta ed un prezzo basso. Ma basso rispetto a cosa in realtà non è nemmeno ben chiaro. È conosciuto a pochi, infatti, quanto la produzione del cibo sia collegata all’ambiente, alla nostra salute, ed al benessere delle comunità nella quali viviamo. Il lavoro davanti a noi è immane e dobbiamo rivolgerci ai più giovani, la speranza più importante.

Ringraziamo il dott. Mauro Avino e vi invitiamo a sfogliare la galleria fotografica, oltre che a seguire il mondo Slow Food, che non potrà fare altro che migliorare il nostro stile di vita.

Foto Mercato della Terra di Castellammare di Stabia