Crispano – “PRENOTA LA SPESA”. ECCO LA LISTA DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI CHE HANNO ADERITO ALL’INIZIATIVA. SCARICATELA E CHIAMATE PER CIÓ CHE VI SERVE.

Buon pomeriggio a tutti voi. Stamattina abbiamo predisposto la lista aperta a tutti i commercianti e che aggiorneremo di volta in volta, delle attività che hanno voluto aderire al progetto “Prenota la spesa”. Potrete prenotare e passare solo per il ritiro evitando file ed assembramenti. La lista è a questo link per scaricarla e consultarla: 👉🏻 https://docdro.id/ErMsn7c. Credo sia un servizio essenziale per evitare file inutili e pericolose;