Crispano,previsioni del tempo per domenica 10 marzo

Oggi sabato 9 marzo 2019, in molte zone campania, si sta verificando una giornata agrodolce, infatti si sta verificando una mix tra sole e nuvole, andiamo ad

esaminare, la situazione meteo per domenica 10 marzo, nella zona interessata,

come riportano gli esperti del Meteo.it. Domani, dovrebbe essere una giornata

ricca di nuvole e pioggia, con cielo coperto fin dalle prime ore del mattino,

insomma uno scenario previsto molto autunnale dal sapore quasi invernale.

I Venti previsti saranno moderati mentre le temperature, dovrebbero

avere una forbice tra i 12 e 15 gradi, come sempre seguiranno aggiornamenti

su questa che dovrebbe essere una domenica triste dal punto di vista meteo.

Il meteo e’ offerto da: