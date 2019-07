Eboli: E’ nata una stellina nel Tennis, lo annuncia il Sindaco con una nota social:

Successo nel tennis.

Maria Francesca Bianco, giovane ebolitana, vince il campionato regionale a squadre under 14.

Nella Final Four di Napoli, valevole per il campionato regionale femminile a squadre di tennis, la nostra ebolitana, Maria Francesca Bianco del tennis club Battipaglia – Eboli, in coppia con Miriana Galietta, ha vinto con merito il titolo regionale, superando prima il Fiore Club 3-0, poi il Country Avellino 3-0 e infine nella finale i padroni di casa dell’Equipe Lucioli, per 2-0.