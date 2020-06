Il protocollo di oggi segue di qualche mese la sottoscrizione tra la Regione Campania e i Comuni della Costa Campana di un altro importante documento d’intesa con il coordinamento di Francesco Alfieri, Consigliere del Presidente della Regione Campania per le materie attinenti al “Masterplan per la rigenerazione e valorizzazione del litorale Salerno Sud”, per riqualificare la costa a Sud di Salerno, attraverso un percorso programmatico e progettuale da porre in essere per trasformare il litorale nel principale attrattore del Mezzogiorno.

Azioni sinergiche e di grande valenza strategica, questa la forza del Masterplan che rappresenta un importante strumento per il decollo dell’economica, del turismo balneare e sostenibile e il rilancio della mobilità, interna ed esterna, dei siti di interesse turistico caratterizzati da particolare pregio storico e culturale, per una dotazione finanziaria pari a 90 milioni di euro.

Il territorio della Provincia di Salerno rappresenta uno snodo strategico della “Ciclopista del Sole” che ha verificato la fattibilità degli itinerari ciclabili di lunga percorrenza definiti delle proposte Bicitalia ed Eurovelo.

E la Città di Eboli saprà fare la sua parte con i suoi quasi nove chilometri di costa e una vocazione turistica importante.”

Foto: Facebook- Sindaco Cariello

