Frattamaggiore, la situazione scuole per domani 3 marzo 2020, nota del Sindaco Del Prete:

SCUOLE APERTE DA DOMANI

📍 É da poco terminata la riunione con i Dirigenti scolastici.

🏬 Insieme, abbiamo deciso per la ripresa delle attività da domani.

✔ Cominciano a riscontrarsi i primi casi positivi al coronavirus anche in Campania ma, al momento, non ci sono motivi tali da destare preoccupazione per la nostra Città.

‼ Naturalmente non abbassiamo la guardia e continuiamo a tenere la situazione costantemente monitorata.

➰ È importante però che ognuno di noi faccia la propria parte.

✅ Avere un atteggiamento prudente, evitare panico ed allarmismo, seguire le comuni norme di igiene, confrontarsi con il proprio medico curante e/o rivolgersi ai numeri verdi appositamente istituiti possono sicuramente essere un valido aiuto.

➡️ Perché il contagio si limita con la prevenzione ma anche con il buon senso.