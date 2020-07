e chi invece collabora nell’interesse della Città, segnalando alle Istituzioni, che non si tirano mai indietro!!!

La pulizia della Città è un atto dovuto, sicuramente…

ma far passare l’inciviltà per cattiva gestione, come alcuni provano a far credere, proprio non mi va.

Le cattive abitudini sono semplicemente cattive abitudini! E vanno condannate. SEMPRE!!!

Noi continueremo a fare la nostra parte nell’interesse di tutti. Voi continuate a darci una mano.

Ne abbiamo bisogno.”