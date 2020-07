Scafati – Sono stati tanti i messaggi di cordoglio da parte delle persone, amareggiate per i tristi fatti che purtroppo conosciamo e hanno scosso l’intera comunità. A Dare un messaggio di cordoglio alla famiglia, anche il Sindaco Salvati insieme alle autorità comunali e alla Scafatese calcio:

Il Post del Sindaco Salvati:

Il Post della società della Scafatese calcio:

Una notizia che purtroppo scuote il nostro territorio, un lampo di tristezza per la nostra città. Non si può morire a 30 anni. La Scafatese Calcio 1922 è vicina nel dolore alla famiglia del povero Sasha, scomparso nella notte..

Commosso anche il Presidente Vincenzo Cesarano: “I giovani devono pensare al futuro e strazia il cuore pensare che a qualcuno questo futuro sia stato tolto. Oggi è una giornata cupa per la città di Scafati, qualcosa su cui riflettere. Un abbraccio sentito alla famiglia“.