Giarre, avviso di Allerta Meteo per domani

CONDIZIONI METEO VENERDI’ 5 OTTOBRE 2018: PERSISTE LO STATO DI ATTENZIONE (LIVELLO DI ALLERTA GIALLA)

Il maltempo continua a colpire con veemenza il Sud Italia ed in particolare Calabria e Sicilia, in molti comuni le scuole restreanno chiuse ed il comune di Giarre ha diramato un nuovo avviso di Allerta Meteo per DOMANI VENRDI 5 ottobre 2018, livello di allerta attenzione ossia quella gialla, lo annuncia il comune attraverso la sua pagina social.