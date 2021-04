I SINDACI DELL’AGRO UNITI PER SOSTENERE LE ATTIVITÀ COMMERCIALI

E’ un appello forte ed accorato quello che insieme agli altri colleghi sindaci dell’Agro e dell’area Metalliana abbiamo rivolto al Governo, con un documento condiviso, affinché intervenga con provvedimenti concreti a sostegno delle attività commerciali riconsiderando misure di apertura per tipologie commerciali ed attività merceologiche o artigiane attualmente limitate o vietate e per città o zone territoriali omogenee che, sebbene ricadenti in regioni a zona c. d. rossa, abbiano andamenti epidemiologici compatibili con una maggiore flessibilità.

Di seguito il testo del documento.

Al Presidente del Consiglio dei Ministri del Governo italiano

Prof. Dott. Mario Draghi

E per conoscenza

al Presidente della Regione Campania

On. Vincenzo De Luca

La difficile situazione pandemica che attanaglia il nostro Paese ed in particolare la nostra regione Campania, già strutturalmente deficitaria dal punto di visita lavorativo, sta generando, con le differenti zonizzazioni e limitazioni per fasce orarie o per tipologie commerciali, una forte, progressiva tensione sociale.

Ciò anche in ragione delle misure talvolta apparentemente contraddittorie relative alle chiusure o limitazioni di alcuni esercizi ed attività a fronte di altri.

Pertanto riteniamo doveroso sottoporre alla attenzione del Governo la riconsiderazione di misure di apertura per tipologie commerciali ed attività merceologiche o artigiane attualmente limitate o vietate e per città o zone territoriali omogenee che, sebbene ricadenti in regioni a zona c. d. rossa, abbiano andamenti epidemiologici compatibili con una maggiore flessibilità.

Non di meno, considerata la difficile tempistica di una certa e massiva vaccinazione della popolazione generale unico efficace strumento di argine alla diffusione della epidemia, si confida che una riconsiderazione delle “aperture” in senso positivo per quanto flessibile ed equilibrato, debba andare di pari passo con una rigorosa applicazione di condotte di contenimento della epidemia da parte di uffici, esercizi, operatori e singoli cittadini, da sottoporre ad effettivi controlli, che, di fatto sono ad oggi ridotti o in affanno; ciò proprio per garantire la compatibilità tra svolgimento del lavoro e sicurezza sanitaria con limitazione del contagio.

Da ultimo, si sollecita la rapida e congrua distribuzione dei ristori che possano giungere in modo proporzionato al protrarsi di una crisi che produce un effetto moltiplicatore del disagio socio economico di gran lunga superiore alla durata delle effettive limitazioni ad oggi applicate.

I sindaci da soli non possono, sui territori, e con cittadini sempre più esasperati, rappresentare l’unico interlocutore delle comunità, se messi di fronte ad una situazione che, col tempo che passa, si sta rivelando sempre più drammatica, privi per di più e nel contempo degli strumenti sanitari economici e di sicurezza per farvi fronte