Il Noisy Naples Fest quest’anno presenta una programmazione invernale in una location d’eccezione: il club post-industriale Common Ground (via Scarfoglio 7 – Napoli).

“Nasce Noisy Club, rassegna OFF promossa dal festival musicale partenopeo, giunto alla quinta edizione, che intende offrire al pubblico campano il meglio della musica indie, emergente e underground durante tutto l’anno.

Già annunciati 5 live, inaugurati sabato 30 novembre da Gio Evan – con oltre 700.000 follower è il poeta vivente più seguito in Italia, on stage presenta il nuovo doppio album “Natura Molta” – passando per l’atteso ritorno dei Subsonica (19 marzo), reduci dalla pubblicazione di “Microchip Temporale”, lavoro che celebra con remix e duetti i 20 anni del loro album cult “Microchip Emozionale”.

Il cartellone del Noisy Club ospiterà anche le esibizioni del cantante/operaio Clavdio, ultima scoperta di Bomba Dischi (il 14 dicembre), del rapper Mezzosangue (23 gennaio) con “Sua Cuique persona (tour)” e del rapper e producer Ketama126 (il 5 marzo).

A breve saranno annunciati altri nomi di questa prima edizione, in attesa della rassegna estiva in programma all’Arena Flegrea, la più grande struttura all’aperto del sud Italia che in questi anni ha ospitato artisti internazionali del calibro di Sting, Robert Plant, Skunk Anansie, Massive Attack, Noel Gallagher, Ludovico Einaudi, Diana Krall, Kamasi Washington, LP, Kasabian, Paul Kalkbrenner solo per citarne alcuni.

Scrittore, poeta, filosofo, umorista, performer, cantautore, Gio Evan – al secolo Giovanni Giancaspro – è un artista poliedrico e imprevedibile. Tra il 2007 e il 2015 intraprende un viaggio con la bicicletta che lo porta in gran parte del mondo: India, Sudamerica, Europa. Il suo primo libro – “Il florilegio passato” – narra dei suoi viaggi, senza soldi né scarpe, così come il suo primo disco pubblicato da indipendente, “Cranioterapia”.

Nel 2014 inizia due progetti per le strade francesi: “Gigantografie” e “Le poesie più piccole del mondo”. In seguito pubblica i libri “La bella maniera” (il suo primo romanzo, per Narcissuss), “Teorema di un salto, ragionatissime poesie metafisiche” (Narcissuss) e “Passa a sorprendermi” (Miraggi Edizioni), oltre a scrivere e dirigere l’opera “OH ISSA – Salvo per un cielo”.

Nel 2017 esce il libro “Capita a volte che ti penso sempre” (per Fabbri) e segue un lungo tour in tutta Italia. Lanno successivo pubblica il nuovo singolo “Pane in cassetta” e da marzo è in vendita il nuovo libro per Fabbri “Ormai tra noi è tutto infinito”. Il 17 aprile esce “Biglietto di solo ritorno”, il doppio album d’esordio edito da MArteLabel e Giallo Ocra, seguito dal lancio in radio del singolo “A piedi il mondo” che registra più di tre milioni di ascolti su Spotify. Il 12 ottobre esce in radio il singolo “Joseph Beuys”, che accompagna un fortunato tour.

Dopo un periodo di assenza torna sulle scene con il nuovo romanzo “Cento cuori dentro” (Fabbri Editori) e il singolo e video “Himalaya Cocktail”. Il brano, insieme ai nuovi singoli “Amazzonia” e “Scudo”, anticipano il doppio album “Natura Molta”, pubblicato il 25 ottobre del 2019 per Artist First.”

Via Eduardo Scarfoglio, 7 Napoli