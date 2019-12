Nola, la nota del Sindaco Minieri

Il Sindaco di Nola, Gaetano Minieri ha parlato attraverso i social:

Sbocchi occupazionali e nuove opportunità di sviluppo di impresa.

Senza il rispetto non andiamo da nessuna parte

Stamattina ho partecipato al CAREER DAY, un importante focus sulle nuove opportunità in campo lavorativo organizzato da Spazio Lavoro e Regione Campania in collaborazione con l’Interporto Campano, che ha ospitato l’evento.

Non discuto la qualità dell’iniziativa, di grande interesse considerata anche la presenza del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’onorevole Nunzia Cataldo, e dell’assessore al Lavoro della Regione Campania, Sonia Palmieri.

Ciò che mi lascia perplesso è che ancora una volta viene messo da parte il cuore pulsante dell’area, rappresentato dalle comunità.

Ritengo, infatti, che tali iniziative debbano includere prima i territori e poi i distretti industriali.

Come possiamo far emergere le imprese locali se non mettiamo a loro disposizione gli strumenti necessari per incoraggiare potenziali imprenditori ad investire al #Sud, stimolandoli a nuove idee o progetti?

Un quadro che ho manifestato all’assessore Palmieri che, in tutta risposta, non ha preso minimamente in considerazione lasciando cadere, nel suo successivo intervento, le mie sollecitazioni. Addirittura, nei suoi saluti e ringraziamenti iniziali, si è ricordata di tutti tranne del sottoscritto in qualità di sindaco della città di Nola.

Una indifferenza totale verso le istituzioni locali ma soprattutto nei confronti della città che rappresento.

Un comportamento che mi ha costretto a lasciare il tavolo prima della fine dei lavori.

Cara assessora Palmieri, io non ci sto. La mia comunità prima di tutto. Nessun gioco di potere o altro. Solo RISPETTO per i miei cittadini e per quanti, nonostante le mille difficoltà, continuano a credere nel futuro di questa terra.

Restituiamo la giusta centralità a Nola.