POSIZIONATE DIECI RASTRELLIERE PER BICICLETTE NEL CENTRO URBANO

Collocate nelle piazze Mameli, Carmine, Matteotti, Marconi, Della Vittoria, Filippo Maggio Milazzo (di fronte OVS) Piemonte e Lombardo (nei pressi della biglietteria aliscafo), al Monumento ai Mille, in via (incrocio con Largo Zerilli), nonché al Cimitero (ingresso principale). “Quanti sono soliti utilizzare la bici per gli spostamenti possono parcheggiare in maniera facile e sicura – sottolinea il sindaco Alberto Di Girolamo. Nello stesso tempo, invitiamo i cittadini ad utilizzare meno l’auto, con un triplice beneficio: muoversi, che fa bene alla salute; decongestionare il traffico e ridurre l’inquinamento ambientale. Contiamo presto di collocare nuove rastrelliere in altre zone del territorio comunale”.