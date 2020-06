Pozzuoli: Disposto il pagamento del bonus di 600,00 euro per tutti i disabili assistiti, la nota del comune con tutti i dettagli:

“Il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia rende noto che è stato disposto il pagamento del bonus di 600,00 euro per tutti i disabili assistiti.

Sono 360 in totale i beneficiari dell’ambito flegreo N12 che riceveranno quindi il contributo in seguito alla trasmissione degli elenchi da parte dei Servizi Sociali: tra questi figurano anche tutti coloro già presi in carico ma che erano privi di assistenza per l’emergenza Covid.

La Regione Campania, in linea con la manifestata volontà dell’amministrazione di assicurare la copertura dell’intera platea dei destinatari, sta procedendo all’emissione dei bonifici a favore di tutti gli utenti ammessi al contributo.”