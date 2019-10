In sala Marco Sommella, Elena Starace e Mario Di Fonzo. Il mockumentary girato nel Sannio inaugura la nuova stagione di Independent Duel.

comunicato stampa

“Al Duel Village di Caserta riparte Independent Duel, la rassegna di cinema indipendente diretta da Christian Coduto, giunta quest’anno alla quarta edizione. Ad inaugurare la nuova stagione – mercoledì 9 ottobre alle ore 20.40 – sarà un’opera prima made in Campania. ‘Road to Calessi’, questo il titolo dell’esordio nel lungometraggio del regista beneventano Marco Sommella, già autore di numerosi corti, che incontrerà il pubblico subito dopo la proiezione del film. In sala anche i due protagonisti della pellicola, gli attori casertani Elena Starace (‘Gomorra – La Serie’, ‘Un posto al sole’, ‘Benvenuti a tavola’, ‘Per amore del mio popolo’, ‘Limbo’, ‘Your Valentine’) e Mario Di Fonzo (‘Era giovane e aveva gli occhi chiari’, ‘I Bastardi di Pizzofalcone’, ‘Un posto al sole’, ‘Love in car’). Ispirato ai thriller anni ’70, ‘Road to Calessi’ è un mockumentary (una sorta di falso documentario alla stregua di ‘The Blair witch project’) di genere horror, girato tra la Campania e il Molise, che indaga la psiche e l’animo umano mettendo in evidenza la parte oscura che genera molti dei fenomeni sociali più diffusi. Una troupe televisiva, una città fantasma, un mistero da svelare: questo l’incipit del film. La storia infatti è quella di alcuni giornalisti che, nel corso di una inchiesta alla scoperta della città fantasma di Calessi, vengono sorpresi e aggrediti dai membri di una strana setta. Un film suggestivo e ricco di colpi di scena che terrà lo spettatore incollato alla poltrona fino al frame finale. Nel cast anche l’attore Gennaro Maresca, volto noto dell’ultima stagione di Gomorra la serie. “