S.Anastasia, Previsioni del tempo per domani giovedi 10 dicembre, il dettaglio

Oggi mercoledi 9 dicembre 2020, la pioggia e’ protagonista assoluta della giornata, purtroppo il cattivo tempo sta interessando la Regione Campania da diverse ore ma anche in altre regioni Italiane si registano e si sono registate diverse situazioni con scenari meteo molto pessimi

Nella zona interessata, come riportando i maggiori portali nazionali sul meteo e secondo il parere degli esperti andiamo a vedere quelle che potrebbero essere le previsioni del tempo per la giornata di domani- giovedi 10 dicembre 2020. Ancora una volta la pioggia sara’ protagonista della giornata con diverse precipitazioni anche importanti nel corso della giornata. Insomma uno scenario che non dovrebbe avere miglioramenti in questa settimana iniziata con pioggia protagonista assoluta della scena. Venti previsti invece moderati e come sempre seguiranno aggiornamenti